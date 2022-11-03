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ABD'nin Tik-Tok'u yasaklamayı planlıyor

ABD Kongresi, güvenlik nedeniyle yasaklanması için TikTok uygulamasına karşı harekete geçti.

03 Kasım 2022 Perşembe 21:55
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ABD'nin Tik-Tok'u yasaklamayı planlıyor



Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

ABD'nin TikTok'u yasaklama planları

ABD Kongresi, uzun süredir TikTok’un kullanıcı gizliliği, yanlış bilgi ve çocuk güvenliği gibi birçok kritik başlıkta ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle platformu yasaklamak üzerine çalışmalar başlattı.

Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, sık sık yanlış bilgi, veri gizliliği ihlalleri ve çocuk istismarı endişeleri nedeniyle büyük tepki topluyor.

Gizli verilerin toplanması nedeniyle Çin tarafından büyük bir güvenlik ihlali gerçekleştirildiği iddiaları var.

Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

Trump yönetimi sırasında benzer bir yasaklama tehlikesi ile karşı karşıya kalan TikTok, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da "güvenlik endişesi" olarak tanımlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDTikTokTeknoloji
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