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AirPods 3 için geri sayım! İşte en önemli özelliği

ABD merkezli teknoloji devi Apple, AirPods 3 için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kulaklık modeli ile ilgili iddialar ise şöyle...

25 Nisan 2019 Perşembe 11:19
AirPods 3 için geri sayım! İşte en önemli özelliği
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Apple, AirPods 2 ile geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarının karşısına çıkmış, pek çok yeniliğin yanında şarj kasasının kablosuz şarj olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi de AirPods 3 için çalışmalara başladı.

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En erken gelecek yıl başlarında satışa sunulması planlanan AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak.

AirPods kullanan kullanıcıların en çok şikayet ettiği dışarıdaki gürültünün konuşmaya yansıması sorununu önlemek için AirPods 3'te özel bir teknoloji kullanılacak. AirPods 3 ile kullanıcılar, gürültü sorunundan kurtulmuş olacak.

Öte yandan gürültü önleme teknolojisi bataryaya da ek bir yük anlamına geliyor. Apple bu konuda bir geliştirme yapmadığı taktirde AirPods'un batarya ömrünün daha kısa olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AirPods
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