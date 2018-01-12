Akıllı baston WeWALK, CES 2018'de

Teknoloji temelli sosyal inovasyonlar üreten Young Guru Academy (YGA) ve Vestel mühendisleri tarafından görme engelliler için tasarlanan WeWALK akıllı baston, dev teknoloji fuarı CES 2018’de tanıtıldı.



Vestel'den yapılan açıklamaya göre, YGA ve Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, CES 2018’de sergilendi.



Görme engellilerin sosyal hayata özgürce katılabilmesi için geliştirilen WeWALK şu faydaları sunuyor:



"Engel algılama: Göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılar ve uyarır. Telefonla entegrasyon: Bluetooth ile akıllı bastona bağlandığı zaman, bildirimler takip etme ve entegrasyonları sayesinde navigasyon alma gibi özellikler sağlar. Açık platform: Açık platform, geliştiriciler için kolay ve güvenli erişim sağlar ve WeWALK çeşitli mobil uygulamalara ve servislere kolaylıkla entegre olarak yeni özellikler kazanır."



WeWALK, ciroskop, ivmeölçer, pusula, titreşim motorları, mikro işlemci, touchpad, mikrofon, hoparlör ve bluetooth gibi üst düzey teknolojileri içeriyor. Uzun süre kullanılabilmesi için güçlü bir yeniden şarj edilebilir pil, donanımın içinde sabit olarak sunuluyor.



WeWALK’a entegre olan ilk uygulama YGA ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçen, 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran "Hayal Ortağım" oldu. "Hayal Ortağım"ın "Yol Arkadaşım" teknolojisi sayesinde WeWALK görme engellilere alışveriş merkezlerinde gitmek istedikleri mağazaya kadar eşlik edecek.



Teknoloji temelli sosyal inovasyonlar için tam bir birlikte başarma örneği olan WeWALK akıllı baston, YGA ve Vestel iş birliği ile geliştirildi. Konsept tasarımı, 10 yılı aşkın süredir görme engelliler için teknolojiler üreten ve GSMA, "MIT Yılın İnovasyonu Ödülleri"ni alan YGA’ya ait. Vestel ise Avrupa’daki en büyük fabrika olan Vestel City’nin kapılarını WeWALK için açarak projenin gerçekleştirilmesi için gereken mühendislik ve üretim desteğini sağladı.



ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleşen tüketici elektroniği fuarında büyük ilgi gören WeWALK akıllı bastonun, yakın zamanda ABD ve İngiltere’ye ihracat edilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

