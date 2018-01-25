Akıllı saatler kanseri haber verebilir mi?

Teknoloji gelişmeye ve geliştikçe de insanların hayat standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Kimi zaman günlük hayatı kolaylaştıran teknoloji, kimi zaman da insan sağlığını ilgilendiren adımlar atıyor.

Nokia CEO'su Rajeev Suri'ye göre, oldukça yakın bir gelecekte akıllı saat veya akıllı bileklik gibi giyilebilir teknoloji ürünleri, sağlık alanında hayati önem taşıyan birer yardımcıya dönüşebilir.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forum'unda konuşan Suri, geliştirilecek minyatür tarayıcılar sayesinde insan vücudundaki kanser oluşumlarının aylar öncesinden tespit edilebileceğini savundu.

Nokia'nın sağlık sektörünü ilgilendiren teknolojik yatırımlara önem verdiğini söyleyen Rajeev Suri, dile getirdiği bu teknolojinin doğrudan tüketici odaklı değil sağlık sektörünün teşhis/tedavi aşamasında kullanabileceği yardımcı ekipman olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Her ne kadar geliştirilebilecek bu ekipmanlar görünüm itibariyle akıllı saat, akıllı bileklik formatında olsa da, maliyetleri nedeniyle doğrudan tüketiciler tarafından kullanılmasının ilk etapta çok mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.