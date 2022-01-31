Akıllı telefon ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi

ABD’de yer alan California Üniversitesi'ndeki bilim insanları, temel laboratuvar ekipmanı ve bir akıllı telefon uygulaması kullanan yeni bir Covid-19 test sistemi geliştirdi.

Araştırmacılar, standart bir PCR testi kadar doğru sonuç verdiğini iddia ettikleri uygulamanın adını smaRT-LAMP olarak açıkladı ve 7 dolar kadar düşük bir fiyattan satışa sunulabileceğini aktardı.

Bununla birlikte Covid-19 testi bir akıllı telefon, "Bacticount" adlı bir uygulama ve bir test kiti gerektiriyor.

AKILLI TELEFON İLE COVİD-19 TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Testi kullanabilmek için tükürüğünüzü bir test kitine yerleştirmeniz gerekiyor. Ardından, uygulamanın tükürük örneğinde bulunabilecek herhangi bir viral RNA'yı tespit edebilmesi için reaktif bir solüsyon ekleniyor. Numune daha sonra üzerinde LED ışık bulunan bir karton kutu ile kaplanıyor.

Akıllı telefonun kamerası LED ışıklarına doğrultuğunda ise renk reaksiyonlarına göre test edilen örneğin Covid-19 pozitif olup olmadığı ortaya çıkıyor.

Eğer uygulama parlak kırmızı bir ışık görünüyorsa, bu sonucun pozitif olduğu anlamına geliyor.

SADECE BİRKAÇ TELEFON MODELİ İLE UYUMLU

Diğer taraftan, Baticount uygulamasının şu anda yalnızca dört yaşında olan Samsung Galaxy S9 serisi ile uyumlu olması bir dezavantaj olarak görülüyor.

"VARYANTLARI TANIMLAYABİLİR"

Ayrıca, araştırma henüz sadece 50 kişilik bir ekip üzerinde yapıladı. Ancak araştırmacılar, sonuçların umut verici olduğundan ve smaRT-LAMP'nin yeni Covid-19 varyantları tanımlamaya yardımcı olabileceğinden emin olduklarını söyledi.

Öte yandan, akıllı telefonla yapılan Covid-19 test kitinin, kırsal kesimdeki hastanelere veya uygun bir test sisteminin olmadığı yerlerdeki hastalara oldukça yardımcı olabileceği belirtildi. Ayrıca evde test kitleri olarak da sunulması bekleniyor.