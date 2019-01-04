Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar

Habere göre, korsanlar, elde ettikleri listeyi Twitter'daki bir hesap üzerinden yayımladı.

Yayımlanan bilgiler arasında, siyasetçilerin kredi kartı numaraları, cep telefonları, ev adresleri ve kimlik fotokopileri de yer alıyor.

Sol eğilimli Linke Partisi'nden bir sözcü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, olaydan kendi üyelerinin de etkilendiğini doğruladı.

Sözcü, Linke'nin Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag grubunun başkanı Dietmar Bartsch'ın da bilgileri yayımlanan siyasetçiler arasında bulunduğunu belirtti.

Bilgisayar korsanlarının kimlikleri ve amaçları henüz bilinmiyor.

Bild gazetesine konuşan Alman güvenlik birimi BSI, hükümet birimlerinin ise siber saldırıdan etkilenmediğini söyledi.