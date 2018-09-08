Almanya'dan emsal Facebook kararı

Almanya'da Federal Yargıtay (BGH) kızı ölen bir annenin çocuğunun Facebook hesabına erişme hakkı olduğuna karar verdi. Kararda müteveffadan geriye kalan dijital içeriğin tıpkı kağıt evrakta olduğu gibi mirasçılara intikal etmesi gerektiğine hükmedildi.

Ölen kızının Facebook hesabına erişemeyen annenin açtığı davaya bakan BGH, vefat eden kişilerden geriye genel itibariyle çeşitli dijital profiller ve hesaplar kalabildiğine işaret ederek varislerin bu hesaplara erişim hakkı olması gerektiğini karara bağladı.

MAHKEMENİN KARARI EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

"Az. III ZR 183/17" dosya numarasıyla baktığı dava emsal teşkil etmesi bakımından esasa ilişkin çok önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Yargıtay'ın temyiz derecesinde verdiği karar uyarınca Facebook'un ölen kızlarının hesabına yaklaşık beş buçuk yıldır erişim izni vermediği davacı aileye bu imkanı sağlaması gerekiyor.

DİJİTAL MİRASA ERİŞİM SERBEST OLMAK ZORUNDA

Facebook'a karşı açılan davaya bakan mahkeme heyetinin başkanı Ulrich Herrmann'ın bizzat açıkladığı karar metninde, ölen kişilerin mektup ve günlüklerinin de varislere intikal ettiğini belirterek, dijital içeriklere de farklı muamele etmeyi gerektiren herhangi bir sebep bulunmadığını kaydetti.

Euronews'te yer alan habere göre; hakim Herrmann, ölen kız ile Facebook arasında imzalanmış olan bir son kullanıcı lisans sözleşmesi olduğunu belirterek, ebeveynlerin de kızlarının vefatını takiben aynı sözleşmenin tarafı haline geldiğine işaret etti. BGH'nın nihai kararıyla birlikte daha önce uzaktan erişim mahremiyetini gerekçe göstererek davacı aileye erişimi izni verilmemesini yerinde bulan Berlin Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin kararı da bozulmuş oldu.

DAVACI AİLE KIZLARININ ÖLÜM SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR

Facebook'a karşı açtıkları davayı Federal Yargıtay'a kadar taşıyan davacı aile, verilen nihai kararla birlikte 2012 yılında öldüğünde henüz 15 yaşında olan kızlarının kişisel sayfasındaki özel bilgilere ulaşmayı ve ölümün ardındaki asıl sebepleri çözmeyi umut ediyor.

Dava dosyasında adı geçen kız çocuğu 2012 yılında Berlin'de hareket halindeki bir metronun önüne düşerek hayatını kaybetmişti. Ancak ölümün intihar girişimi olup olmadığı açıklığa kavuşmamıştı. Facebook ise kızın ölümünü takiben sayfasını "anıtlaştırılmış hesap" durumuna getirmişti.

"ANITLAŞTIRILMIŞ HESAP" NEDİR?

Facebook'un kendi yardım sayfasında yer alan bilgiye göre "Anıtlaştırılmış hesaplar Facebook'taki insanların vefat eden kişileri hatırlamasını ve anmasını sağlar." Kızın ailesi bu sebeple kızlarının şifresine sahip olduğu halde ilgili hesaba giriş yapamamıştı.

ABD'li sosyal medya devi şirket ölen kızın hesap bilgilerini, okul arkadaşlarıyla yaptığı yazışmaların mahremiyetinin korunacağına güvenen diğer çocukların güveni zedelememek adına aileye vermemişti.

KARAR E-POSTALAR AÇISINDAN DA BAĞLAYICI

Federal Yargıtay'ın verdiği son kararın sadece Facebook değil, sıradan elektronik postalar açısından da emsal teşkil etmesi bekleniyor. Zira veraset işlemlerine başlayabilmek için varislerin ölen kişinin bilgilerine ulaşması gerekiyor. Bu bilgiler de genel itibariyle ölen kişilerin herhangi bir e-posta hesabında mevcut oluyor.