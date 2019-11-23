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Android cihazlarda kamera tehlikesi!
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Android cihazlarda kamera tehlikesi!

Gizlice girilebiliyor

23 Kasım 2019 Cumartesi 16:58
Android cihazlarda kamera tehlikesi!

Android işletim sistemindeki güvenlik açığı, izinsiz bir şekilde kullanıcıların telefon kamerasına erişim sağlıyor.

Android işletim sistemindeki güvenlik açığından dolayı izinsiz olarak kameraya erişim sağlanabildiğini keşfeden güvenlik araştırmacıları, Samsung ve Google cihazlarının bu durumdan etkilenebileceğini belirttiler.

Google konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaptığını ifade ederken, Samsung'da açığın keşfedilmesinden bu yana sorunu çözmek için bazı yamalar yayınladığını açıkladı. Ayrıca, Samsung'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların mümkün olan en yüksek düzeyde koruma sağlamak için cihazlarını güncellemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Araştırmacılar, zararlı uygulamaların izinsiz olarak Android kameraya erişimi engelleyen güvenlik programlarını da kolayca atlatabileceğini belirledi. Bununla birlikte ses ve video kaydetmenin yanı sıra videoların çekildiği GPS konumu gibi özel veriler de izlenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Android Işletim SistemiAndroidGüvenlik AçığıTelefon KamerasıErişimTeknolojiHaber
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