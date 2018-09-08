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Android'de YouTube Koyu Tema aktif hale getirin

Bu yazımızda Android işletim sisteminde YouTube Koyu Tema özelilğinin nasıl aktif hale getirileceğini anlatıyoruz

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:19
Android'de YouTube Koyu Tema aktif hale getirin

YouTube geçtiğimiz aylarda Koyu Tema özelliğini duyurmuş ve bu özellik ilk etapta iOS cihazlarda kullanılmaya başlamıştı. Platform şimdi de bu özelliği Android kullanıcılarının beğenisine sundu.

Geçen mayıs ayından bu yana uzun süredir konuşulan YouTube'un Koyu Tema özelliği, iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyordu. Android kullanıcılarının henüz tanışamadığı bu özellik ise kısa süre önce itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı.

Türkiye'de de kullanılıyor

Uygulamaların karanlık modları hem göz sağlığımız hem de cihazlarımızın pil ömürleri için oldukça faydalı oluyor. Twitter ve YouTube platformlarının ardından diğer birçok popüler uygulamanın da karanlık mod seçeneği sunması artık bir standart haline gelmesi gerektiği su götürmez bir gerçek. YouTube'un Koyu Tema adını verdiği bu özellik Türkiye'de de kullanılabiliyor.

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