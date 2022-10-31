Android kullanıcıları dikkat!

Android kullanıcılarının dikkatli olması gereken uygulamalara zaman zaman yenileri ekleniyor. Zararlı yazılım içeren bu uygulamalar kişisel bilgilerimizi veya finansal bilgilerimizi tehdit ediyor. Bu yüzden her gün çok sayıda kişi siber saldırganların kurbanı oluyor. Ancak mağdur duruma düşmemek, banka hesabınızın tehdit altına girmemesini sağlamak adına hemen yapmanız gereken bir şey var.

BU UYGULAMALARDAN HEMEN KURTULUN!

Amsterdam merkezli Threat Fabric isimli bir şirket, yeni bir bankacılık Truva Atı hakkında uyarıda bulundu. Şirketin blog gönderisinde, Sharkbot olarak adlandırılan Truva Atı'nın Android kullanıcılarının giriş bilgilerini, hesap numarasını ve finansal bilgilerini çalmak için tasarlandığını belirtti. Ayrıca, Truva Atı'nın meşru bir uygulama gibi görünerek kullanıcıları pusuya düşürdüğü bilgisi verildi. Bu da tehlikeli oldukları anlamına geliyor. O 5 uygulama ise şöyle sıralanıyor:

Recover Audio, Images & Videos – 100 bin indirme

Codice Fiscale 2022 - 10 bin indirme

Zetter Authentication – 10 bin indirme

File Manager Small, Lite - 1000 indirme

My Finances Tracker – 1000 indirme

MAĞAZADAN GİDİNCE TELEFONUNUZDAN KALDIRILMIYOR

Şirket, kötü amaçlı yazılımların uygulama mağazalarından kaldırılması için gerekli raporlamaları yaptığını aktarıyor. Ancak bir uygulamanın uygulama mağazasından kaldırılması, onun telefonunuzdan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle, cihazınızda bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen kaldırmanız gerekiyor.