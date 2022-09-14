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Android kullanıcılarına müjde

Google Android kullanıcılarına emoji müjdesi verdi. Buna göre Google, emoji kütüphanesine Unicode 15 emoji eklemeleri yapacak. Eklenecek yeni emojilerin duyurusu bir blog gönderisiyle yapan şirket, Android için animasyonlu emojiler yayınlayacağını da açıkladı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 17:26
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Android kullanıcılarına müjde


Google, resmi blog gönderisiyle Unicode 15 emoji eklemeleri, animasyonlu emojiler ve daha fazlasını içeren yeni bir duyuru paylaştı. Duyuru, emojilerin iletişim kurmanın bir parçası haline geldiğini düşünürsek, Android kullanıcıları için büyük önem taşıyor.

GOOGLE'DAN YENİ EMOJİLER GELİYOR

9to5google'ın aktardığı duyuruya göre Google'ın emoji kütüphanesine yeni Unicode 15 eklemeleri yapılacak. Şirket blog yazısında, arasında farklı renklerde kalpler, titreyen yüz, eşek, deniz anası, bezelye ve WiFi gibi emojilerin de bulunduğu yeni 21 emojinin tasarımlarını gösterdi.

Google, Unicode 15'teki bu yeni emojilerin önümüzdeki haftalarda kütüphaneye ekleneceğini ve Aralık ayındaki güncellemelerle Android'e geleceğini söyledi. muhtemelen bu güncellemeyi ilk olarak Pixel cihazlar alacak.

NİMASYONLU EMOJİ MÜJDESİ

Ayrıca Google, ilk kez Android'de kullanılan bir dizi emojinin animasyonlu resmi versiyonlarını yayınlayacağını açıkladı. Tüm emojiler desteklenmese de, Google'ın internet sitesinde yaklaşık 200 farklı animasyonlu emoji bulunuyor. Bu animasyonlu emojilerden bazıları ise Google Mesajlar uygulamasında zaten kullanılıyor.

Tüm bunlar ek olarak Google, kullanıcılara kendi emojilerini de oluşturabileceklerinden söz ederek Gboard klavyesindeki ‘Emoji Mutfağı’nda dikkat çekici emojiler oluşturabileceklerini hatırlattı.

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