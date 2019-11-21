Android’te kamera açığı! Rahatça izleyebiliyorlar…

Güvenlik araştırmacıları Android cihazlardaki izin politikalarını ihlal ederek kameraya erişim sağlanabildiğini keşfetti. Bu açıktan 100 milyon Android cihazın etkilenebileceği düşünülüyor.

İZİN VERMESENİZ DE ERİŞİM SAĞLIYOR

ShiftDelete’de yer alan habere göre; Örneğin, Instagram uygulamasının kamera erişimini kapattığınızda uygulama doğrudan kameraya erişim sağlayamıyor. Ancak keşfedilen açık ile birlikte izin alınmayan herhangi bir özelliğe erişim sağlamak mümkün. Android kamera açığı sayesinde saldırganlar kullanıcıların cihazlarına izinsiz erişim sağlayabiliyor. Zararlı yazılımlar henüz antivirüs programları tarafından tespit edilemiyor.

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Şirket bu güvenlik açığı için Google ile iletişime geçti. CVE-2019-2234 kodu ile yayınlanan güvenlik açığının Google Kamera uygulamasının güncellenmesi ile birlikte ortadan kalkacağını belirten yetkililer birçok kullanıcının halen bu güncellemeyi kurmadığını açıkladı.