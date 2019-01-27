Apple bu kez kendi kulak üstü kulaklığını yapıyor!

Peki bu kulaklıklar nasıl olacak? Rakiplerinin arasından nasıl sıyrılacak?

Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre şirketin bu yıl tek sürprizi yeni iPhone modelleri ya da iPad'ler olmayacak. Şirket, AirPods 2 ile kablosuz kulaklık serisini yenilemeyi düşünürken, diğer yandan kendi logosunun bulunduğu özel kulak üstü kulaklıkları da bu yıl içinde pazara sunmak niyetinde. Apple'ın ilk kez çıkaracağı bu tip bir kulaklıkta son teknolojinin kullanılması bekleniyor.



Gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefon görüşmeleri yaparken kendi sesleri dışında ortam seslerini istemeden karşı tarafa ulaştırmayacak; daha akıcı ve net bir görüşme sağlanacak. Apple'ın özel yongaları bu kulaklıklarda kullanılacak ve Siri ile doğrudan bağlantısı olacak. Yani kulaklığımıza Siri ile komut vereceğiz.



Kulaklığın tasarımıyla ilgili ise henüz ortada net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple'ın bu ürünlerinin Beats'in de ötesinde, Premium ürünler olacağı konuşuluyor. Yani her bütçeye uygun bir kulaklıktan söz etmiyoruz.Şirketin yeni kulaklıklarını yeni iPhone'ları tanıtacağı etkinlikte yeni nesil HomePod'larla birlikte duyurması bekleniyor.