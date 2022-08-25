Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Flaş Haber
Alsancak'ta feci olay!
Kapat

Apple, büyük yenilikleri iPhone 15'e saklıyor

Gelen bilgilere göre Apple, 3nm işlemci ve USB-C gibi yenilikleri iPhone 15 serisinde karşımıza çıkaracak.

25 Ağustos 2022 Perşembe 22:40
78 Okunma
Apple, büyük yenilikleri iPhone 15'e saklıyor


ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Asıl yenilikler iPhone 15'te

Tedarik zincirinden gelen haberlere göre Apple'ın iş ortağı TSMC, yıl sonundan önce 3nm çip üretimine başlayacak. Bu nedenle iPhone 14'te yine 5nm mimaride üretilen işlemci kullanılacak. iPhone 12'den bu yana Apple telefonlarında 5nm çipler kullanıyor.

İşlemcilerde nm değerinin düşmesi, aynı fiziksel alanda daha az güç tüketimi ve daha iyi pil ömrü ile daha yüksek performans seviyesi anlamına geliyor. Ancak muhtemelen 3nm işlemciler, iPhone 15'te karşımıza çıkacak.

3nm'ye geçiş ve buna bağlı performans artışının yanı sıra, iPhone 15 Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla da gelebilir.

Daha önce USB-C şarj girişinin iPhone 14 serisinde kullanılacağı iddia edilse de bunu doğrulayacak herhangi bir gelişme yok.

Bu nedenle iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacak.

Anahtar Kelimeler:
TeknolojiApple
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi
WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi
Elektriksiz klima üretildi
Elektriksiz klima üretildi
Bu uygulamaları hemen silin!
Bu uygulamaları hemen silin!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim