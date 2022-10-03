Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107

Apple'da Touch ID devri sona erdi

Apple, son dönemlerde çıkardığı iPhone modellerinde Touch ID özelliğine yer vermiyor. Apple'ın yeni planları arasında Touch ID olmadığı söyleniyor.

03 Ekim 2022 Pazartesi 18:51
120 Okunma
Apple'da Touch ID devri sona erdi



2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisinin fişini çeken Apple, yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor.

Yaklaşık 4 yıldır tanıttığı amiral gemisi modellerde tercihini yüz tanıma teknolojisi Face ID özelliğinden yana kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi, son yıllarda yalnızca iPhone SE 2 modelinde Touch ID tercih etmişti.

Apple için Touch ID devri kapanmış olabilir

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, son dönemlerde çıkardığı iPhone modellerinde Touch ID özelliğine yer vermiyor.

Apple'ın yeni planları arasında Touch ID olmadığı ve artık yeni modellerde tamamen Face ID'ye odaklandığı ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
AppleTouch IDTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple, iPhone üretimini artırmaktan vazgeçti!
Apple, iPhone üretimini artırmaktan vazgeçti!
iPhone kullanıcıları şokta
iPhone kullanıcıları şokta
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor!
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim