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Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods yenileniyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:56
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...

AirPods 2 adını taşıması beklenen cihazın bu sene ortalarında satışa sunulması beklenirken, mevcut AirPods'a göre pek çok yeni özellikle birlikte geleceği konuşuluyor.

Apple'ın tek bir modeli satışa sunulan ve raflardaki yerini aldığı ilk günden bu yana kullanıcılardan ilgi gören kablosuz kulaklığı AirPods'a yeni bir model geliyor. Yeni nesil AirPods'un en dikkat çeken özellikleri daha çok sağlık alanında kendini gösterecek. Üzerinde yer alan yeni nesil sensörler sayesinde kullanıcıların kalp atış hızını ölçebilecek olan kulaklıklar, aynı zamanda biyometrik ölçümler de yapabilecek. 

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Gürültü Önleme özelliğini de sunması beklenen cihazın en büyük sorunlarından biri de buydu. AirPods ile konuşma esnasında dış sesler çok rahat bir şekilde görüşme yapılan kişinin kulağına ulaşıyordu. AirPods 2'deki gürültü engelleme teknolojisi bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Diğer yandan Bluetooth 5.0 teknolojisini de desteklemesi muhtemel AirPods 2'nin ilk nesil kulaklıklara kıyasla çok daha uzun batarya ömrü sunması bekleniyor. 

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AppleAirPods 2Kablosuz KulaklıkTeknolojiHaber
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