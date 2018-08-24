Apple hackerına hapis cezası!

Kötü niyetli siber saldırganlar, sadece bankalara karşı değil bazen teknoloji firmalarına karşı da saldırı düzenleyebiliyor. Bunun en son örneklerinden biri de Apple sunucularını hedefleyen Avustralyalı bir hacker.

Teknoloji şirketi Apple, genellikle güvenliği ile gündeme gelen bir firma. Ancak bu yönde bazı sürprizler de olmuyor değil,

Bir yıl boyunca birçok kez merkezi bir Apple sunucusuna erişim sağlayan hacker gencin 90 GB'lik veri indirdiği açıklandı. Bununla birlikte nelerin indirildiğinin kesin detayları hala belirsizliğini koruyor. Öte yandan şirket, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici bir basın açıklaması yaptı.