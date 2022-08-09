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Apple'ın karma gerçeklik gözlüğüne ilişkin tarih

Apple'ın VR ve AR karışımı bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirketten fiyata ve çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmezken bir analist Apple'ın planlarını sızdırdı.

09 Ağustos 2022 Salı 22:23
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Apple'ın karma gerçeklik gözlüğüne ilişkin tarih
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Sanal gerçeklik (virtual reality - VR) ve artırılmış gerçeklik (augmented reality - AR)gözlükleri yıldan yıla popülerleşiyor. Facebook, sanal gerçeklik başlığı üreten Oculus'u kendi bünyesine katmıştı. Apple ise kendi karma gerçeklik gözlüğünü üreteceğini duyurmuştu.

Apple mühendislerinin ve tasarımcılarının uzun bir süredir sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimini bir araya getirecek karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı biliniyor.

Yine de şirketin bu gözlükleri ne zaman satışa sunacağı belli değil. Üstelik halen bir prototip paylaşımı bile yapılmadı. 

Apple sızıntılarıyla bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo karma gerçeklik gözlüklerine ilişkin önemli iddialarda bulundu. 

Kuo, Apple'ın gözlüğü gelecek satışa çıkartacağını söyledi. Apple'nın bu cihazlara iPhone'dan sonraki devrim niteliğindeki tüketici elektroniği ürünü gözüyle baktığını belirten Muo gözlüğün 2000 - 2500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını söyledi. 

Apple'ın ayrıca artırılmış gerçeklik üzerine ayrı bir başlık üzerinde çalıştığı da iddia edildi. Bu başlığın 2025'te piyasaya sürüleceği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Apple
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