Apple'ın patronundan "pahalı iPhone" açıklaması

Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Tim Cook'un bu konuda bir açıklaması var; ancak elbette gündeminde Türkiye fiyatları değil, dünyada artan fiyatlar var!

Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var.

Ama eğer bu telefona bakarsanız [iPhone Xs] inanılmaz bir kamerası var ve bir akıllı telefonda kullanılan en küçük ve en güçlü yongaya sahip" dedi.