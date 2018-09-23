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Apple'ın patronundan "pahalı iPhone" açıklaması

Yeni iPhone modellerinin spot ürünlerinin fiyatları 17 bin TL'ye kadar dayanıyor. Peki dünya genelinde fiyatları yükselen iPhone'lar neden bu kadar pahalı? Apple'ın patronu Tim Cook'un bu konuda bir açıklaması var!

23 Eylül 2018 Pazar 16:45
Apple'ın patronundan "pahalı iPhone" açıklaması

  • Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Tim Cook'un bu konuda bir açıklaması var; ancak elbette gündeminde Türkiye fiyatları değil, dünyada artan fiyatlar var!

  • Good Morning America isimli televizyon programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

    Cook yeni akıllı telefonlardaki inovasyonun ucuza mal olmadığını ve cihazın daha fazla yeni nesil teknolojiyi bir araya getirdiğini söyledi.

  • Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var.

    Ama eğer bu telefona bakarsanız [iPhone Xs] inanılmaz bir kamerası var ve bir akıllı telefonda kullanılan en küçük ve en güçlü yongaya sahip" dedi.

  • Cook, iPhone'un sadece tipik bir akıllı telefon değil aynı zamanda tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm cihazların yerini aldığını, bu nedenle çok fazla işlevsellik sunmanın da yüksek bir maliyet gerektirdiğini vurguladı.

  • Deneyimli yönetici "Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı. Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik. Ve bunu yapmak çok ucuz bir şey değil" dedi.

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