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Apple, iPhone’lardaki şarj soketlerini değiştiriyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ABD merkezli Apple'ın ürettiği iPhone serisi cep telefonlarında şarj soketini değiştirmeyi planladıkları açıklandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:57
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Apple, iPhone’lardaki şarj soketlerini değiştiriyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Medya kuruluşu Bloomberg’de yer alan haberde, Apple’ın piyasaya yeni süreceği iPhone modellerinde “Lightning” şarj soketlerini kaldırarak USB-C şarj soketlerini kullanmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Şirketin USB-C giriş ve yeni adaptör tasarımı üzerine çalıştığı belirtilirken bu sayede şirketin Avrupa’nın olası bir şarj aleti regülasyonuna karşı bu süreci başlattığı öğrenildi.

Eğer şarj soketi değişirse, Apple iPhone’larda ikinci kez şarj soketini değiştirmiş olacak. Şirketten kaynaklar, adaptör aracılığıyla Lightning girişine sahip cihazların kullanılabileceğini belirtirken, bu değişikliğin en erken 2023’te olacağının da altını çizdi.

Apple’ın bu yıl piyasaya sürülecek yeni telefonlarda Lightning şarj girişini kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Apple’ın bazı iPad ve Mac modellerinde USB-C kullanılırken, iPhone, iPad ve Mac sahibi olan bir kullanıcının farklı şarj soketlerini kullanmasının şirketin “sadelik ve basitlik” anlayışıyla uyumlu olmadığına da dikkat çekildi.

Nisan ayında AB, oy çokluğuyla bir karar almış ve mobil telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık gibi teknolojik ürünlerin markalarından bağımsız olacak USB-C kullanmasına zorunluluk getirmişti.

Apple, orijinal iPhone’un piyasaya çıktığı 2007’den iPhone 4s’in çıktığı 2011’e kadar 30 pin iPod soketini kullanıyordu. iPhone 5 ile birlikte şirket Lightning şarj soketine geçiş yapmıştı.

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