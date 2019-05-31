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Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmış durumda.
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Ancak görünen o ki ABD merkezli teknoloji devi Apple, katlanabilir bir iPhone modeli için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Apple katlanabilir telefon patenti aldı
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CNN International'ın habere göre şirketin Ocak 2018 tarihinde aldığı katlanabilir telefon patenti, geçtiğimiz saatlerde onaylandı.
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Aynı habere göre, patentte yer alan model esnek yapıda bir cihaz şeklinde tanımlanmış durumda.
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Apple kurucularından Steve Wozniak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bazı konularda geri kaldıklarını ifade etmiş ve şirketi eleştirmişti.
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İlk olarak 2011’de katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulunan Apple, hala bu projesini nihayete erdirebilmiş değil.
Apple katlanabilir telefon patenti aldı
Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının görücüye çıkmasından aylar sonra Apple da bu alanda önemli bir adım attı.
31 Mayıs 2019 Cuma 15:41