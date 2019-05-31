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Apple katlanabilir telefon patenti aldı

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının görücüye çıkmasından aylar sonra Apple da bu alanda önemli bir adım attı.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:41
Apple katlanabilir telefon patenti aldı
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  • Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmış durumda.

  • Ancak görünen o ki ABD merkezli teknoloji devi Apple, katlanabilir bir iPhone modeli için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Apple katlanabilir telefon patenti aldı

  • CNN International'ın habere göre şirketin Ocak 2018 tarihinde aldığı katlanabilir telefon patenti, geçtiğimiz saatlerde onaylandı.

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  • Aynı habere göre, patentte yer alan model esnek yapıda bir cihaz şeklinde tanımlanmış durumda.

  • Apple kurucularından Steve Wozniak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bazı konularda geri kaldıklarını ifade etmiş ve şirketi eleştirmişti.

  • İlk olarak 2011’de katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulunan Apple, hala bu projesini nihayete erdirebilmiş değil.

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