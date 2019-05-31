Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmış durumda.

Ancak görünen o ki ABD merkezli teknoloji devi Apple, katlanabilir bir iPhone modeli için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Apple katlanabilir telefon patenti aldı

CNN International'ın habere göre şirketin Ocak 2018 tarihinde aldığı katlanabilir telefon patenti, geçtiğimiz saatlerde onaylandı.

Aynı habere göre, patentte yer alan model esnek yapıda bir cihaz şeklinde tanımlanmış durumda.

Apple kurucularından Steve Wozniak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bazı konularda geri kaldıklarını ifade etmiş ve şirketi eleştirmişti.