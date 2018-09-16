Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

16 Eylül 2018 Pazar 15:58
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Kurun artması sonucunda Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modellerinin güncel fiyatları aldı başını gitti

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmasının ardından eski iPhone ürünlerine oldukça yüksek bir zam gelmişti. Apple cihazlarına gelen zamlar neredeyse bir ikinci el araba alacak kadar yükselmiş durumda.

Kurların yükselmesi sonucu ve ülkemiz para biriminin değer kaybetmesiyle uçuk fiyatların kurbanı olan ürünlerden bir tanesi de Huawei markası oldu. Şirketin adını en çok duyurduğu Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modellerinin güncel fiyatları aldı başını gitti diyebiliriz.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YouTube'da dikey reklam dönemi!
YouTube'da dikey reklam dönemi!
Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor
Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor
Dikkat ! Akıllı telefonunuzda "casus" var!
Dikkat ! Akıllı telefonunuzda "casus" var!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim