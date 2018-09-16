Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Kurun artması sonucunda Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modellerinin güncel fiyatları aldı başını gitti

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmasının ardından eski iPhone ürünlerine oldukça yüksek bir zam gelmişti. Apple cihazlarına gelen zamlar neredeyse bir ikinci el araba alacak kadar yükselmiş durumda.

Kurların yükselmesi sonucu ve ülkemiz para biriminin değer kaybetmesiyle uçuk fiyatların kurbanı olan ürünlerden bir tanesi de Huawei markası oldu. Şirketin adını en çok duyurduğu Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modellerinin güncel fiyatları aldı başını gitti diyebiliriz.