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Apple uyardı: Son şans!

Apple eski model telefonları için geçtiğimiz aylarda güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme ile birlikte GPS hatalarının giderildiğini belirten şirket, kullanıcıların bu güncellemeyi yapması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu modellerin arasında iPhone 5 de vardı. Apple'dan iPhone 5 için bir uyarı daha geldi.

27 Ekim 2019 Pazar 14:05
Apple uyardı: Son şans!

Apple, iPhone 5 kullanıcıları adına oldukça kritik olan iOS 10.3.4 güncellemesi için kendi internet sitesinden bir yazı paylaştı. 3 Kasım 2019 tarihine kadar güncellenmeyen iPhone 5 cihazlarını büyük sorunlar bekliyor.

GÜNCELLEMEYİ YAPMAYAN BAZI UYGULAMALARI KULLANAMAYACAK

iPhone 5 kullanıcılarına uzun bir uyarı mesajı gönderen Apple, kendi kullanıcılarından derhal iOS 10.3.4 sürümünü yüklemesini istedi. Müşterilerine sadece bir hafta süre veren Apple, iOS 10.3.4 güncellemesini almayan iPhone 5 modellerine ne olacağını açıkladı.

Eğer bir iPhone 5 sahibi iseniz ve güncelleme yapmayı reddediyorsanız bundan böyle saat ve tarih gibi temel verilere dayalı olan yazılımları kullanamayacaksınız. Bu sınırlamaya tabi olan yazılımlar şu şekilde: App Store, iCloud, e-posta servisi ve Safari.

iOS 10.3.4 güncellemesini daha sonra yüklemek isteyenler, bu yazılımı yüklemek için bir Mac veya bir PC kullanmak zorunda kalacak. Zira iCloud'un yedekleme servisi ile kablosuz yazılım güncellemesi sistemi, 3 Kasım 2019'dan sonra çalışmayacak.

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