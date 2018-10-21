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Apple Watch Series 4 satışa çıktı

18 saate varan pil ömrü sunan saatin egzersiz sırasında ise 6 saat pil ömrü var

21 Ekim 2018 Pazar 10:55
Apple Watch Series 4 satışa çıktı

Apple’ın Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte duyurduğu yeni Akıllı Saati Apple Watch Series 4 modeli 19 Ekim tarihi ile birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. İşte yeni nesil saatin tüm özellikleri ve Türkiye fiyatları...

Yeni saatler ile birlikte daha da büyüyen ekran daha kolay bir kullanım sunuyor. Saatte 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemcisi yer alıyor. Öncül modeline göre 2 kat performans anlamına geliyor bu durum. Ayrıca ivmeölçer ve jiroskop özelliklerinin de yer alıyor.

Yenilenen saat arayüzü ile aynı anda ekranda daha fazla bilgi görüntülenebiliyor. Yeni Apple Watch modeline elektrokardiyogram (EKG) ölçümü yapan bir sensör eklenmiş durumda. Bu sensör ile kalp ritminizdeki düzensizleri algılayarak size bu konuda bilgi verebilecek. Ayrıca yere düştüğünüzde öncesinde bir uyarı verecek. Ardından cevap alamadığında daha önceden belirlediğiniz kişilere acil durum bildiriminde bulunabilecek.

Ayrıca saatin 50 metreye kadar suya dayanıklılığı bulunuyor. 18 saate varan pil ömrü sunan saatin egzersiz sırasında ise 6 saat pil ömrü var.

ABD fiyatı 399 dolar olan saat modeli Türkiye'de 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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