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Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Unleashed etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansman kapsamında yeni MacBook Pro, 3. nesil AirPods ve HomePod Mini görücüye çıkarıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 22:30
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Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı
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Bugün düzenlenen Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını, yeni Mac mini bilgisayarını ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods Pro 3. Nesil’i tanıtıldı.

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni çip tanıttı. Apple, M1 Pro ve M1 Max isimli iki yeni çip tanıttı.

Apple CEO'su Tim Cook'un "Bugün iki önemli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.

Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.

3. nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı.

AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.

AirPods'un Türkiye başlangıç fiyatı1.999,00 TL olduğu belirtilirken, en yüksek spesifikasyon fiyatları da 2.899 TL oldu.

AİRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Hürriyet'in haberine göre AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.

MACBOOK PRO'DA TOUCH BAR ARTIK YOK

Lansmanın yeni ürünü MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor. Apple bunun yerine cihazlarda fonksiyon tuşlarına yer verdi. MacBook Pro kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği veriyor.

iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. Yeni MacBook Pro’da 1080p FaceTime HD kamera yer alıyor. İki model de macOS Monterey ile geliyor.

Her iki modelde de üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. SDXC kart yuvası medya dosyalarına hızlı erişim sağlarken HDMI bağlantı noktası ekranlara ve televizyonlara kolay bağlantı imkanı veriyor.

Mac’e ilk kez gelen hızlı şarj özelliği ise yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşılmasına imkan veriyor. Kullanıcılar M1 Pro ile aynı anda iki adede kadar Pro Display XDR, M1 Max ile üç adede kadar Pro Display XDR ve bir 4K TV bağlayabiliyorlar. MacBook Pro kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği veriyor.

MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL’den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL’den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak.Ön siparişe açılan yeni modeller 26 Ekim Salı gününden itibaren müşterilere gönderilmeye başlayacak.

iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcam'e sahip olan cihaz artan port sayısı ile dikkat çekiyor.

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