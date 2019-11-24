Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Apple’dan flaş karar! Apple Store’da o bölüm artık yok

Apple'ın internet mağazasındaki yorum bölümü, sessiz sedasız bir biçimde kaldırıldı.

24 Kasım 2019 Pazar 12:55
Apple’dan flaş karar! Apple Store’da o bölüm artık yok

Apple’ın internet mağazasında, ürün hakkındaki yorumların yer aldığı bölüm kaldırıldı.

Chip.com.tr’nin aktardığına göre, Apple Store’daki ürünlerdeki ‘Puanlar ve İncelemeler’ bölümünün en azından ABD, İngiltere ve Avustralya’da artık görünmediği fark edildi.

Hafta sonunda yaşanan değişikliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Firmanın yorumları kaldırmasının nedeninin, bu bölümün az kullanılması ve bakımının maliyetine değmemesi olabileceği düşünülüyor.

Bir başka nedenin ise bazı ürünlere gelen olumsuz yorumları gizlemek olabileceği düşünülüyor; Lightning’den 3.5mm kulaklık jakına dönüştürücü, 735 tek yıldızlı yoruma sahipti ve çoğu kullanıcı, iPhone’un kulaklık girişinin kaldırılmasından şikayetçiydi.

Değişikliğin geçici olma ihtimali de bulunuyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
İşte NASA'nın 'Dünya dışı yaşam'ı arayacak aracı
İşte NASA'nın 'Dünya dışı yaşam'ı arayacak aracı
Twitter'da yanıt gizleme dönemi
Twitter'da yanıt gizleme dönemi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim