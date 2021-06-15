Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Apple'dan iPhone ve iPad için yeni güvenlik güncellemesi: Yapın uyarısı

Apple eski model iPhone ve iPad cihazları için güvenlik odaklı bir güncelleme yayımladı. Apple, iOS 12.5.4 güncellemesi için "Yapılması tavsiye olunur" uyarısında bulundu.

15 Haziran 2021 Salı 10:03
696 Okunma
Apple'dan iPhone ve iPad için yeni güvenlik güncellemesi: Yapın uyarısı

AppleiPad ve iPhone cihazları için yeni bir güncelleme çıkardı. Şirket eski model cihazları kapsayan güncellemenin acilen yapılmasını tavsiye etti.

Apple'ın iOS 12 güncellemesi iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air' geldi. iOS 12.5.4 güncellemesini yayımlayan Apple, "Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri barındırıyor ve bütün kullanıcılara yapılması tavsiye olunur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu cihazlar 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürüldü. Ancak Apple eski modellerine ilişkin güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam ediyor.

iOS 13'ün yayına alınmasının ardından çok fazla değişim görmeyen iOS 12 halen milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

DeviceAtlas adındaki bir şirketin raporuna göre iPhone kullanıcıların yüzde 8'i halen iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus'tan birini kullanıyor. DeviceAtlas'ın bu verileri 2020 yılına ait.

Apple WebKit'teki açıkları da bu güncellemeyle giderdiğini duyurdu. Söz konusu açıklar uzun bir süredir telefonların sızılmasına neden oluyor.

Güncellemeyi Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneIPad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter'a yeni özellik geliyor
Twitter'a yeni özellik geliyor
Akıllı telefonlara ilgi arttı
Akıllı telefonlara ilgi arttı
Siber saldırılarda 26 milyondan fazla kullanıcı bilgisi çalındı
Siber saldırılarda 26 milyondan fazla kullanıcı bilgisi çalındı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim