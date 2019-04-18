Apple’ın öldürdüğü özellik iPhone’a dönüyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen çerçevesiz döneme adım atmıştı.

Söz konusu iddiaya göre, Apple ana ekran tuşuna sahip bir iPhone üretmeye hazırlanıyor. Başka bir deyişle iPhone’un ikonik tuşu yeni modeller ile tekrar hayatımıza girebilir.