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Apple’ın öldürdüğü özellik iPhone’a dönüyor

Apple’ın Geçtiğimiz yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile kullanımına son verdiği özellik bu yıl tanıtılacak modelde geri dönebilir.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:51
Apple’ın öldürdüğü özellik iPhone’a dönüyor
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  • ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen çerçevesiz döneme adım atmıştı. 

  • Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara bakılırsa Apple geri adım atmaya hazırlanıyor. 

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  • Söz konusu iddiaya göre, Apple ana ekran tuşuna sahip bir iPhone üretmeye hazırlanıyor. Başka bir deyişle iPhone’un ikonik tuşu yeni modeller ile tekrar hayatımıza girebilir. 

  • Söz konusu model ucuz bir iPhone modeli (4.7 inç ekranlı iPhone 8 kasasına sahip) olarak karşımıza çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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