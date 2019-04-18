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ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen çerçevesiz döneme adım atmıştı.
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Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara bakılırsa Apple geri adım atmaya hazırlanıyor.
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Söz konusu iddiaya göre, Apple ana ekran tuşuna sahip bir iPhone üretmeye hazırlanıyor. Başka bir deyişle iPhone’un ikonik tuşu yeni modeller ile tekrar hayatımıza girebilir.
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Söz konusu model ucuz bir iPhone modeli (4.7 inç ekranlı iPhone 8 kasasına sahip) olarak karşımıza çıkacak.
Apple’ın öldürdüğü özellik iPhone’a dönüyor
Apple’ın Geçtiğimiz yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile kullanımına son verdiği özellik bu yıl tanıtılacak modelde geri dönebilir.
18 Nisan 2019 Perşembe 10:51