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Araç kullanıcılarına WhatsApp sürprizi!

WhatApp için iPhone'lara özel yayınlanan yeni özellik ilgi çekecek gibi görünüyor. WhatsApp tarafından yayınlanan yeni iOS için güncellemeyle eklenen Apple CarPlay desteği birçok iPhone kullanıcısını araç sürerken rahatlatacak...

30 Ocak 2018 Salı 18:43
Araç kullanıcılarına WhatsApp sürprizi!
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Son dönemlerde getirdiği özelliklerle birçok kullanıcısını heyecanlandıran WhatsApp’da son güncelleme iPhone kullanıcılarına iyi haberler getiriyor. WhatsApp iOS için yayınladığı yeni güncelleme ile Apple CarPlay desteğini uygulamaya getirdi. Bu yeni güncelleştirmeyle beraber iMessages dışında CarPlay destekleyen tek mesajlaşma uygulaması da WhatsApp olmuş oldu.

BİRÇOK YENİ MODEL ARAÇ DESTEKLİYOR

Uygulama yeni sisteme iPhone'a benzer bir arayüz ile geliyor. Uygulama ikonu otomobil göstergesinin üst bölümüne konumlanırken, yine telefonda olduğu gibi okunmayan mesajlar burada ikon üzerinde görünecek. Burada mesajları okumak ve WhatsApp'ı açmak için yapmanız gereken tek şey Siri'yi kullanmak. Aynı zamanda Siri'nin dikte özelliğini kullanarak mesajlara cevap verebilir, uygulamayı tam donanımıyla kullanabilirsiniz. Apple CarPlay özelliği son olarak Ford Focus (2017), Volkswagen Golf (2016) ve Chevrolet Camaro (2017) modellerine eklenmişti.

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