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"Artık karar vermek daha kolay"

WhatsApp, grup sohbetleri için anket özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte gruplardaki fikir ayrılıkları oylanabilecek.

17 Kasım 2022 Perşembe 23:03
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"Artık karar vermek daha kolay"



WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulamasını kullanıma sundu.

Geçtiğimiz aylarda yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyuran WhatsApp, bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ile anket özelliğini duyurdu.

'Anketler Burada' başlığı ile paylaşım yapan uygulama, ''Artık grup sohbetlerinde karar vermek çok daha kolay ve çok daha eğlenceli'' dedi. 

12'e kadar olacak anket seçeneğinin, fikir ayrılığı yaşayan WhatsApp grupları için oldukça kullanışlı olması bekleniyor

Ek olarak geçtiğimiz günlerde Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başlayan uygulama, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına imkan sunacak.

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