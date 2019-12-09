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Avrupa Birliği Libra'yı yasakladı

Facebook’un dijita para planları Avrupa liderlerinin tavrıyla büyük bir yara aldı. Avrupa Birliği Libra ve benzeri büyük şirket destekli dijital paraları Avrupa’da yasaklama kararı aldı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:04
Avrupa Birliği Libra'yı yasakladı

Facebook’un dijita para planları Avrupa liderlerinin tavrıyla büyük bir yara aldı. Avrupa Birliği Libra ve benzeri büyük şirket destekli dijital paraları Avrupa’da yasaklama kararı aldı.

Avrupa Birliği’ni oluşturan devletlerin Maliye ve Ekonomi Bakanlarının aldığı ortak karar ile tekel oluşturma riski bulunan dev şirketlerin Avrupa bölgesinde dijital para işlemleri yapmasına izin verilmeyecek.

Avrupa liderleri bu kararı ise “şimdilik” bir çözüm olarak uygulayacaklar. Birliğin, dünya çapında geçerli “stablecoin” dijital paralar için nasıl bir strateji uygulayacağına dair yapılacak detaylı çalışmadan sonra nihai karar verilecek.

Avrupa’yı endişelendiren konulardan biri dijital para yayıncılarının tekel haline dönüşmesi ve ülke ekonomilerini rehin alması. Ayrıca kayıt ve izlenebilirlik konusunda belirsizlik yaratan dijital paralar nedeniyle kayıt dışı ekonomi, para aklama, terör finansmanı gibi sorunların yükselmesinden endişe ediliyor.

Tüm dijital para birimlerinde var olan bu sorun, Facebook’un Libra’sı gibi dev şirketlerin geliştirdiği dijital para birimlerinde ayrıca yeni tehditler oluşturuyor.

Ülkelerin finansal bağımsızlıklarını tehdit eden Libra türevi para birimleri nedeniyle dev şirketlerin dijital para yayınlamalarına izin verilmeyebilir.

Zira, basit bir yasaklamayla onlara “itaat etmeyen” ülkelerin ekonomilerini bir günde çökertebilecek güce erişebilirler.

Facebook Libra konusunda ABD politikacılarından dahi destek alamıyor ve tüm dünyada ağır karşıtlar kazanıyor. Libra’yı destekleyen dev finans şirketlerinden bir çoğu ABD’nin ve diğer ülkelerin tepkileri nedeniyle konsorsiyumdan çekildiklerini açıklamışlardı.

Anahtar Kelimeler:
AvrupaBirliğiLibraYasak
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