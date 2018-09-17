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Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

SpaceX, Ay'a göndereceği ilk uzay turistlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Turistler şirketin Mars'a insan taşımak için tasarladığı BFR roketiyle taşınacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uzay turizmine resmi olarak giriş yapmaya hazırlanıyor. Twitter adresi üzerinden ilginç bir duyuru yapan şirket, Ay'a götürülecek ilk yolcuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı. SpaceX'in ilk Ay turistinin ismi ve yolculuğun detayları önümüzdeki Pazartesi günü açıklanacak.

Elon Musk'ın Ay'a götüreceği ilk turist şirketin devasa roketi BFR ile taşınacak. BFR, yolcularıyla beraber Ay'ın yörüngesine gidip orada bir müddet vakit geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönecek. Görev boyunca turistler hiçbir şekilde Ay'ın yüzeyine iniş yapmayacak.

Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a taşıması bekleniyor.

Ay görevi ne zaman gerçekleşecek?

Donanımhaber'in haberine göre görevin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği şu an için belli değil. Önümüzdeki Pazartesi günü bu konuyla ilgili detaylı bilgilerin verilmesi bekleniyor. Ancak bir tahmin yapmak gerekirse Ay turizmi uçuşlarının 2022-2023'den önce başlamasının pek de mümkün olmadığı söylenebilir. Zira görevlerin başlaması için öncelikle BFR roketinin uçuşa ve insan taşımaya hazır hale gelebilmesi gerekiyor. Bunun için de en az 3-4 yıl gibi bir süre gerekli.

Elon Musk'ın bizzat gerçekleştireceği basın toplantısı yerel saatle 21.00'da (TSİ 04.00 Salı günü) başlayacak. Bakalım Musk toplantıda neler söyleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
AyTuristSpaceX
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