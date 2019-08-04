Ay'da daha fazla su olabilir

Açıklama, gezegenimiz dışında yaşam arayışları için büyük önem taşıyor.

Ay’ın kutup bölgelerinde yapılan araştırmaların sonuçları, sığ kraterlerin düşünülenden çok daha fazla su buzu içerebileceğini öne sürüyor. Benzer buz birikintileri de Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün kutup bölgelerinde gizlenmekte. NASA, bu inanılmaz bulgunun gelecekteki insanlı Ay görevlerine harcanacak süreyi uzatacağını düşünüyor. Keşif, NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ve MESSENGER uzay aracı ile yapıldı.

Potansiyel buz birikintileri üzerine bir araştırma yürüten Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA)’dan Lior Rubanenko, “Ay’ın güney kutup bölgesinin yakınlarında tespit edilen yüzeysel buzun, tespit edildiği alanlarda sığ kraterlerin bulunduğunu gözlemledik. Sonuçta bu sığlaşmanın, büyük olasılıkla gömülü kalın buz birikintilerinden kaynaklandığını düşünüyoruz”açıklamasını yaptı.

Merkür ile ilgili yapılan gözlemlerde, içinde bulunduğumuz sistemin Güneş'e en yakın olan gezegeninde “buzul benzeri” buz birikintileri bulunmuştu ancak gökbilimciler, Ay’da hiçbir zaman benzer şekilde donmuş su birikintileri bulamadılar. NASA’ya göre Merkür’ün ve Ay’ın kutupları, Güneş sistemindeki bilinen en soğuk bölgelerden bazıları.

Ay ve Merkür’ün konumu ve dönme şekli nedeniyle Güneş, hiçbir zaman Ay ve Merkür’ün kutup bölgelerine denk gelmiyor. Sonuç olarak ise bu çarpık yüzeyler hiçbir zaman güneş ışığı göremedi. Kalıcı karanlık, suyun milyarlarca yıl boyunca donma sıcaklıklarını aşamasına katkı sağlıyor.

NASA’dan Nancy Chabot, “Merkür’ün kutupsal birikimlerinin baskın olarak su buzundan meydana geldiğini ve Merkür’ün hem kuzey hem de güney kutup bölgelerine bu birikimlerin yayıldığını ortaya çıkardık. Merkür’ün buz birikintileri, Ay’dakilere göre çok daha az parçalı ve nispeten taze” dedi.

Suyunun saf olduğuna inanılan Merkür’den farklı olarak Ay buzunun saf olmadığı düşünülüyor. Şimdiye kadar Ay’ın geçmiş çalışmalarında sadece “sığ buz birikintileri” bulunabildi. UCLA ekibi, Merkür ve Ay arasındaki bu farklılıkları yaklaşık 15.000 krateri analiz ederek inceledi. Darbe kraterleri, herhangi bir yerde 2,5 ile 15 kilometre olarak ölçüldü.

Araştırmacılar, Merkür’ün kuzey kutbu yakınında ve Ay’ın güney kutbunda bulunan kraterlerin %10 daha sığ olduğunu ancak Ay’ın kuzey kutbunun yakınlarında bu sığlığa rastlanmadığını ortaya koydular. Araştırmacılara göre ise bu sığlığın olmamasının nedeni, kraterlerde daha önce tespit edilememiş buz birikintilerinin olması. NASA ise konuyla ilgili olarak, “Bilim insanları, çıkarılan bu gömülü buz birikintilerinin önceden tespit edilmiş yüzey buzlarının yerleri ile bağlantılı olduğunu buldu” açıklamasını yaptı.