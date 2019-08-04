Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor
Ay'da daha fazla su olabilir
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı
Son Dakika

Ay'da daha fazla su olabilir

NASA, Ay’ın kutup bölgesinde yapılan araştırmaların verilerine göre Ay’da düşünüldüğünden çok daha fazla su olabileceğini açıkladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:38
Ay'da daha fazla su olabilir

Açıklama, gezegenimiz dışında yaşam arayışları için büyük önem taşıyor.

Ay’ın kutup bölgelerinde yapılan araştırmaların sonuçları, sığ kraterlerin düşünülenden çok daha fazla su buzu içerebileceğini öne sürüyor. Benzer buz birikintileri de Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün kutup bölgelerinde gizlenmekte. NASA, bu inanılmaz bulgunun gelecekteki insanlı Ay görevlerine harcanacak süreyi uzatacağını düşünüyor. Keşif, NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ve MESSENGER uzay aracı ile yapıldı.

Potansiyel buz birikintileri üzerine bir araştırma yürüten Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA)’dan Lior Rubanenko, “Ay’ın güney kutup bölgesinin yakınlarında tespit edilen yüzeysel buzun, tespit edildiği alanlarda sığ kraterlerin bulunduğunu gözlemledik. Sonuçta bu sığlaşmanın, büyük olasılıkla gömülü kalın buz birikintilerinden kaynaklandığını düşünüyoruz”açıklamasını yaptı.

Merkür ile ilgili yapılan gözlemlerde, içinde bulunduğumuz sistemin Güneş'e en yakın olan gezegeninde “buzul benzeri” buz birikintileri bulunmuştu ancak gökbilimciler, Ay’da hiçbir zaman benzer şekilde donmuş su birikintileri bulamadılar. NASA’ya göre Merkür’ün ve Ay’ın kutupları, Güneş sistemindeki bilinen en soğuk bölgelerden bazıları.

Ay ve Merkür’ün konumu ve dönme şekli nedeniyle Güneş, hiçbir zaman Ay ve Merkür’ün kutup bölgelerine denk gelmiyor. Sonuç olarak ise bu çarpık yüzeyler hiçbir zaman güneş ışığı göremedi. Kalıcı karanlık, suyun milyarlarca yıl boyunca donma sıcaklıklarını aşamasına katkı sağlıyor.

NASA’dan Nancy Chabot, “Merkür’ün kutupsal birikimlerinin baskın olarak su buzundan meydana geldiğini ve Merkür’ün hem kuzey hem de güney kutup bölgelerine bu birikimlerin yayıldığını ortaya çıkardık. Merkür’ün buz birikintileri, Ay’dakilere göre çok daha az parçalı ve nispeten taze” dedi.

Suyunun saf olduğuna inanılan Merkür’den farklı olarak Ay buzunun saf olmadığı düşünülüyor. Şimdiye kadar Ay’ın geçmiş çalışmalarında sadece “sığ buz birikintileri” bulunabildi. UCLA ekibi, Merkür ve Ay arasındaki bu farklılıkları yaklaşık 15.000 krateri analiz ederek inceledi. Darbe kraterleri, herhangi bir yerde 2,5 ile 15 kilometre olarak ölçüldü.

Araştırmacılar, Merkür’ün kuzey kutbu yakınında ve Ay’ın güney kutbunda bulunan kraterlerin %10 daha sığ olduğunu ancak Ay’ın kuzey kutbunun yakınlarında bu sığlığa rastlanmadığını ortaya koydular. Araştırmacılara göre ise bu sığlığın olmamasının nedeni, kraterlerde daha önce tespit edilememiş buz birikintilerinin olması. NASA ise konuyla ilgili olarak, “Bilim insanları, çıkarılan bu gömülü buz birikintilerinin önceden tespit edilmiş yüzey buzlarının yerleri ile bağlantılı olduğunu buldu” açıklamasını yaptı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı
Dünya'yı teğet geçecek!
Dünya'yı teğet geçecek!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim