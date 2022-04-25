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Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Türkiye'de Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı bugün Beştepe'de yapılacak olan Kabine toplantısında belirlenecek. Bayram tatiliyle ilgili alınan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklenirken, Ramazan Bayramı için plan yapmak isteyenler, perşembe ve cuma günlerinin de resmi veya idari tatil olarak ilan edilmesini istiyor.

25 Nisan 2022 Pazartesi 09:33
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Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili kaç gün olacak? Yaklaşan Ramazan Bayramı tatil öncesi plan yapmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Tatilin 9 gün olup olmayacağı ise henüz net değil. Tatil planı yapanlar bir an önce biletlerini almak isterken gözler bugün Beştepe'de yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi.

SON DAKİKA | BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

5-6 MAYIS İÇİN TATİL KARARI VERİLECEK Mİ?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 günlük izinden faydalanacak.

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