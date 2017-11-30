Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!

Eğer moda sizin için önemliyse veya özel bir beden şekliniz varsa, gidip mağazalardan baktığınız hazır kıyafetlerden asla memnun olmayacaksınız. Bazı kişilerin ya özel tasarımlı kıyafet yaptırma merakları veya zorunlulukları olabilir. İşte burada en önemli şey, beden ölçülerinizin mükemmel şekilde alınması. Ancak bu şekilde size bir eldiven gibi uyacak elbiseler üretilmesi mümkün olabilir.

ZOZO firması yeni cihazı ile hazır kıyafetleri unutmanızı ve size en çok yakışacak tasarımları giymenizi teşvik ediyor. ‘ZOZOSUIT' isimli cihaz, vücudunuzun tüm şeklini bir seferde mükemmel şekilde ölçebilecek özel bir elektronik kıyafet. Bu özel tasarımlı elektronik kıyafetin üzerinde 15 bin adet teleskopik sensör bulunmakta. Kullanıcı kıyafeti giyiyor, kıyafet vücudu tarıyor ve tüm verileri Bluetooth üzerinden bir akıllı telefon uygulamasına gönderiyor.

ZOZOSUIT iki parçadan oluşmakta. Kullanıcı isterse sadece üst bedeninin ölçüsünü alabilir veya iki parça giyilip tüm bedenin ölçüleri de toplanabilir. Giyilebilir teknoloji alanında benzeri olmayan bu cihaz şimdilik ABD ve Japonya'da piyasaya sürülmüş durumda. Öncelikli olarak moda meraklılarının, özel dikim yapan lüks terzilerin ve moda tasarımcılarının cihaza büyük ilgi göstereceği tahmin edilmekte.