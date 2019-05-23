Beta Pictoris'in çevresinde 3 kuyruklu yıldız keşfi

Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris yıldızında 3 extrasolar kuyruklu yıldız keşfedildi.

Innsbruck Üniversitesi araştırmacıları kuyruklu yıldızları, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS'in sağladığı veriler ile tespit etti.



Innsbruck Üniversitesi Astro ve Moleküler Fizik Enstitüsünde görevli bilim adamları Sebastian Zieba ve Konstanze Zwintz'in, mart ayında Beta Pictoris yıldızının ışık eğrisini incelerken güneş sistemi dışındaki 3 kuyruklu yıldızın sinyalini keşfettiği bildirildi.



Zieba ve Zwintz, verinin, Beta Pictoris'in ışık yoğunluğunda kayda değer bir azalma olduğunu, yıldızın yörüngesinde bir nesnenin karaltısına bağlı bu değişimlerin açıkça bir kuyruklu yıldızla ilişkilendirilebileceğini belirtti.

KUYRUKLU YILDIZ BİLİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KEŞİF

Araştırmaya destek veren Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü Doktoru Grant Kennedy de keşfin öte kuyruklu yıldız bilimi açısından önemli olduğunun altını çizdi.





Kennedy, "Beta Pictoris'in güneş sistemi ötesinde kuyruklu yıldızlara ev sahipliği yaptığı on yıllardır düşünülüyordu.

TESS, bu kuyruklu yıldızların varlığını ispatlayan bağımsız veriler sunuyor. Bir sonraki hedefimiz yıldızların etrafında benzer işaretler bulabilmek. Bu keşif, TESS uydusunun görevine uygun olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.



Leiden Üniversitesinden Matthew Kenworthy ve Warwick Üniversitesinden Grant Kennedy'in iş birliğiyle tamamlanan keşfin sonuçları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanacak.



Güneş sistemi ötesindeki gezegenleri keşfetmeyi hedefleyen TESS uydusu, gelişmiş teknik donanımı ile gezegenlerden çok daha küçük olan kuyruklu yıldızların keşfi açısından da önem taşıyor.



Araştırmaya katılan bilim insanları, genç yıldızların etrafında yeni kuyruklu yıldızlarının keşfinin mümkün olduğunu ve bu keşiflerin kendi güneş sistemimizin tarihiyle ilgili sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracağını savunuyor.