Bilgisayar kullanırken verileriniz çalınabilir

Bilgisayar kullanırken çoğumuz gözlerimiz bozuk olmasa bile, gözümüzü dinlendirmek için gözlükle çalışma yaparız. Fakat gözlükle bilgisayar başına oturmak başınıza iş açabilir. İşte uzmanlar tarafından yapılan araştırmanın ilginç sonuçları...

BİLGİLERİNİZ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Michigan ve Zhejiang Üniversitesi'nden uzmanlar, insanların gözlüğündeki yansıma nedeniyle, bilgisayar üzerinde bulunan kameralar üzerinden gizli bilgilerinin ortaya çıkmasına yönelik bir araştırma yaptı.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucunda, 720p web kamerası ile yaklaşık 10 milimetre yüksekliğindeki ekran metni yüzde 75'in üzerinde doğrulukla yeniden oluşturup tanımlanabildi. Bu da 28 punto yazı tipi boyutuna eşit.



Ancak dizüstü bilgisayar kameraları geliştikçe daha küçük metinlerin de okunabilir olacağına dikkat çekiliyor.

GİZLİ VERİLERİN ÇALINMA TEHLİKESİ VAR

Uzmanlara göre artık uzaktan sunumlar ve toplantılar sırasında gizli verilerin çalınma tehlikesi var.

Dolayısı ile araştırmacılar telekonferans uygulamaları geliştiricilerinin, gözlüklerdeki görüntüleri bulanıklaştırmak için filtreler oluşturmasını ve bunun için kendi benzersiz algoritmalarını sağlamasını öneriyorlar.