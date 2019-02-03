Bilim insanları, beynin nasıl '10 yıl gençleşebileceğini' açıkladı

Araştırmacılar tarafından yapılan deneye katılan, yaşları 20 ila 67 arasında değişen 132 gönüllü, altı ay boyunca haftada dört kez çeşitli sporlar yaptı.

Deney sonunda uzmanlar, fiziksel aktivitenin, deneklerin hafızaları üzerindeki etkisi, konsantre olabilme becerisi, hedef belirleme, aktivitelerini düzenleme ve davranışlarını kontrol etme durumlarını değerlendirdi. Ayrıca, beyin yapısındaki değişiklikler de dikkate alındı.

Araştırmanın sonunda, egzersiz planını tümüyle uygulayan 94 kişide bilişsel gelişmenin olduğu, aerobikle uğraşan grupta ise verilerin daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Araştırma ekibi başkanı Jacob Stern, "Egzersizleri yapan tüm katılımcılarda, beynin yürütme işlevinin iyileşmesinin yanı sıra beynin dış katmanlarındaki kalınlığın da arttığını tespit ettik" dedi.

Sonuçlar, deneyde aerobikle uğraşan 40 yaşındaki katılımcıların beyin yaşının on yıl, 60 yaşındakilerin beyin yaşının ise 20 yıl gençleştiğini gösterdi.

Araştırmacılar, daha ileri sonuçlar elde edebilmek için deneyin yaş aralığının genişletilmesi gerektiğini belirtti.