Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler

Queen’s Üniversitesi’nde görevli olan bilim insanları, akıllı telefon ve tablet formundan çok uzak bir cihaz prototipi geliştirdiler. Antik çağlardaki papirüs ya da kağıt rulolarına benzeyen bu cihaz, esnek ve dokunmatik bir ekrana sahip olup, üç boyutlu yazıcıyla üretiliyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:30
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler

Katlanabilir ve esnek ekranlar, artık hayatımızda yer almak için gün sayıyorlar. Samsung başta olmak üzere pek çok firma, esnek ve katlanabilir ekranlara sahip olan ürünleri piyasaya sürmek için sabırsızlanıyor. Her zaman olduğu gibi bu işin ardında da bilim ve mühendislik var. 

Queen’s Üniversitesi bünyesindeki Human Media Lab görevlisi olan bilim insanları, antik Mısır’da ve daha pek çok coğrafyada yazılı metinleri taşımak için kullanılan rulo formuna sahip bir cihaz geliştirdiler. Cihazın üzerinde bulunan esnek ekran ise 2K çözünürlüğünde görüntü sunabiliyor. Dilediğiniz zaman bu ekranı açıp genişletebiliyor, dilerseniz silindirik bi biçimde de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 

Cihazın ekranı, açıldığında 7.5 inçlik bir boyuta ulaşıyor. Önemli bir kısmı üç boyutlu yazıcılarla üretilen cihazın ekranı ve ruloyu döndürmek için kullanılan mekanizması sonradan ekleniyor. 

Bilim insanlarının sunumunda değindikleri en ilginç konu ise cihazın telefon görüşmeleri için uygun bir yapıya sahip olduğunu düşünmeleri. Muhtemelen henüz prototip aşamasında, haliyle biraz da tuhaf ve komik görünen bu cihazla biraz dalga geçtiler. Her şeye rağmen ekibin bu tasarımı iPad gibi kültleşmiş tabletlere karşı daha avantajlı olduğunu savunuyorlar. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıEsnek Ekranlı Rulo TabletüretimTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mars Aracı Opportunity'den Haber Alamayan NASA: 'Veda Vakti Yaklaşıyor'
Mars Aracı Opportunity'den Haber Alamayan NASA: 'Veda Vakti Yaklaşıyor'
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Facebook'un Watch Video Servisi Tüm Dünyada Kullanıma Sunuldu
Facebook'un Watch Video Servisi Tüm Dünyada Kullanıma Sunuldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim