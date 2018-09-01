Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler

Katlanabilir ve esnek ekranlar, artık hayatımızda yer almak için gün sayıyorlar. Samsung başta olmak üzere pek çok firma, esnek ve katlanabilir ekranlara sahip olan ürünleri piyasaya sürmek için sabırsızlanıyor. Her zaman olduğu gibi bu işin ardında da bilim ve mühendislik var.

Queen’s Üniversitesi bünyesindeki Human Media Lab görevlisi olan bilim insanları, antik Mısır’da ve daha pek çok coğrafyada yazılı metinleri taşımak için kullanılan rulo formuna sahip bir cihaz geliştirdiler. Cihazın üzerinde bulunan esnek ekran ise 2K çözünürlüğünde görüntü sunabiliyor. Dilediğiniz zaman bu ekranı açıp genişletebiliyor, dilerseniz silindirik bi biçimde de kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Cihazın ekranı, açıldığında 7.5 inçlik bir boyuta ulaşıyor. Önemli bir kısmı üç boyutlu yazıcılarla üretilen cihazın ekranı ve ruloyu döndürmek için kullanılan mekanizması sonradan ekleniyor.

Bilim insanlarının sunumunda değindikleri en ilginç konu ise cihazın telefon görüşmeleri için uygun bir yapıya sahip olduğunu düşünmeleri. Muhtemelen henüz prototip aşamasında, haliyle biraz da tuhaf ve komik görünen bu cihazla biraz dalga geçtiler. Her şeye rağmen ekibin bu tasarımı iPad gibi kültleşmiş tabletlere karşı daha avantajlı olduğunu savunuyorlar.