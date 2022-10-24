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Bilim insanları geliştirdi!

Bilim insanları, insanların düşündüğü kelimeleri ve cümleleri, beyin taramalarını kullanarak deşifre etme yeteneğine sahip bir akıl okuyan yapay zeka geliştirdi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 20:57
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Bilim insanları geliştirdi!



Bilim insanları, her ne kadar Elon Musk gibi teknoloji devleri ‘yapay zekâ insanlığın sonu olacak’ dese veya bilim insanlarının çoğunluğu yapay zekânın nükleerden daha kıyamet-vari senaryolara yol açabilir dese de yapay zekâları kurcalamaya devam ediyorlar.

ABD'nin Austin eyaletindeki Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, beyin taramalarını çözerek insanların zihinlerini okuyabilen bir yapay zekâ geliştirdiler. Gelin araştırmanın detaylarına beraber bir göz atalım.

İnsan beyninin taramasını analiz edip düşündüğü kelimelerin ve cümlelerin arkasındaki anlamı çözebilen yapay zekâ

Texas Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Bilimi ve Sinirbilim Departmanından Alexander Huth ve meslektaşları, insanların beyin aktivitelerinden gelen girdilerle ve bunların arkasındaki anlamla eşleşen kelime dizileri üzerinde çalışabilen, makine öğrenimine dayalı bir yapay zekâ modeli geliştirdiler. Özetle bu yapay zekâ, zihin okuyabiliyor.

Bu yapay zekâ ile teste tabi tutulan bir kişiye, “O gece yatak odamızın yer aldığı üst kata çıktım ve başka ne yapacağımı bilemeden ışıkları söndürüp yere uzandım” cümlesini içeren bir hikaye dinletildi.

Yapay zekâ, kişinin beyin taramasını analiz ederek şu cümleyi ortaya çıkardı: "Yatak odama geri döndüm, yatağımın nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, sadece üzerinde uyuyacağımı düşündüm ama onun yerine yere uzandım." Bu cümle, teste tabi tutulan kişinin aklından geçen direkt cümle değil ancak oldukça yakın bir sonuç ve yapay zekânın zamanla bu konuda çok daha iyi hale geleceği aşikâr.

Yani bilim insanları, en temelinde bir beyin kodu çözücüsü geliştiriyorlar. Ancak bilim insanları, henüz endişelenmeye mahal yok diyorlar: "Bir MR makinesinde kontrole girdiğinizde podcast dinlemediyseniz, muhtemelen düşüncelerinizi çözemeyiz. En azından henüz değil.” Dilerseniz araştırmanın detaylarına buradan göz atabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıYapay ZekaaZihin Okuma
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