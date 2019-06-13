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Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir

CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:06
Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir
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  • Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir.

  • CU Boulder'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş’te “süper patlama” ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi. 

  • Söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda ise dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği vurgulandı. 

    Böyle bir patlamanın yörüngedeki uyduları da etkileyebileceği, bunun da küresel çapta bir soruna neden olabileceği belirtiliyor. 

  • Bahsi geçen patlamaların genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Ancak son çalışma sonrası bu tarz patlamaların Güneş gibi olgun yıldızlarda da görülebileceği ortaya çıktı.

  • Yapılan açıklamada keşfi gerçekleştiren bilim insanlarının, gezegenimizin emniyetini sağlamaları için yetkililerle iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilim Insanları
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