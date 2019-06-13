Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir

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Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir.
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CU Boulder'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş’te “süper patlama” ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi.
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Söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda ise dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği vurgulandı.
Böyle bir patlamanın yörüngedeki uyduları da etkileyebileceği, bunun da küresel çapta bir soruna neden olabileceği belirtiliyor.
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Bahsi geçen patlamaların genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Ancak son çalışma sonrası bu tarz patlamaların Güneş gibi olgun yıldızlarda da görülebileceği ortaya çıktı.
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Yapılan açıklamada keşfi gerçekleştiren bilim insanlarının, gezegenimizin emniyetini sağlamaları için yetkililerle iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.
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DÜNYA'NIN SONUNU GETİREBİLECEK 10 FELAKET SENARYOSU
Bir bahis şirketi geçtiğimiz dönemde gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıklamıştı.
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Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)
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Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)
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Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)
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Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)
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Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)
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Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)
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Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)
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Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)
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Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)
Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir
CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu.
13 Haziran 2019 Perşembe 15:06