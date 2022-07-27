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Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, geleceğin mesleği ile ilgili açıklamada bulundu. Gates, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün artacağını ve iklim teknolojisi üzerine çalışanların Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını söyledi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:35
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Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı
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Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, geleceğin mesleği üzerine açıklamalarda bulundu.

Microsoft’un kurucu ortağı, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerken, “Tahribatı dünyayı yakıp yıkacak” değerlendirmesini yaptı.

Gelecekte iklim teknolojisi alanında çalışanların büyük gelirler elde edeceğini dile getiren Gates, sektörde çalışanların Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını aktardı.

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini belirten Gates, özellikle elektrikli otomobillerin, pil teknolojilerinin ve hidrojen motorlarının önem kazanacağını dile getirdi.

Online bir konferansta açıklamada bulunan Gates, iklim yatırımlarının şu an için riskli olduğunu ancak ilerleyen yıllarda öne çıkacağını vurguladı.

Bill Gates, “ilerleyen zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak" şeklinde konuştu.

İklim teknolojisinin kolay bir alan olmadığını söyleyen Gates, “Riskli bir iş ama sonuna kadar direnenler elde ettikleri kazanımlara inanmayacaklar" ifadelerini kullandı.

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Bill GatesGeleceğin Mesleği
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