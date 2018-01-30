Bill Gates 'süper inek' için milyonlarca dolar harcayacak

Yıllardır dünyanın en zengin insanları listesinde en tepelerde bulunan Bill Gates, bu defa oldukça ilginç bir alana yatırım yapmayı hedefliyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, milyarder iş adamı Bill Gates'in planı, İngiliz sığırlarını Afrika'nın zorlu şartlarında yetişmiş ineklerin genleriyle destekleyerek her ortamda yüksek verimle beslenebilen bir inek meydana getirmek.

İngiltere'de bulunan bir inek, günde ortalama 19 litre süt verebiliyor. Ayrıca Afrika'da yaşayan ineklerin günlük süt üretimi sadece 2 litre civarında. Bununla birlikte Bill Gates'in İngiliz ineklerin DNA'larını Afrikalı kuzenlerine nakletmek istemesinin temel amacı, Afrikalı ineklerin sert hava koşullarında İngiliz ineklerine göre çok daha uzun süre hayatta kalabilmeleri ve günlük yiyecek tüketimlerinin de daha az olması.

5-6 KAT FAZLA VERİM

Bildiğiniz gibi Bill & Melinda Gates Vakfı özellikle Afrika'daki açlık ve sağlık sorunlarının giderilmesi için yıllardır oldukça büyük meblağlarda yardımlar yapıyor. Son zamanlarda kendini iyiden iyiye bu vakfın işlerine veren milyarder iş adamı, üretilecek süper inek sayesinde Afrika'daki insanların 5-6 kat daha verimli ineklere kavuşacağını düşünüyor.

Afrika'daki yoksulluğa karşı savaşabilmenin en doğru yolunun tarım ve hayvancılıktan geçtiğini düşünen Bill Gates, 40 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı süper inek projesinin bu sebeple oldukça önemli olduğu görüşünde.