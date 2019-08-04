Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı

Kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili haberlere son yıllarda sık sık şahit oluyoruz. Kişisel verilerin önemini her seferinde tekrar bizlere hatırlatan bu haberlerin karşısında bugün ortaya çıkan bir bilgi ise görenleri şaşkına çeviriyor. E3'ü organize eden kuruluş ESA, katılımcıların kişisel verilerini kendi internet sitesi üzerinde herkese açık olarak yayınladı.

Teknoloji sektörünün liderlerinin yeni ürünlerini ve yeni teknolojilerini dünya genelinde kitlelere duyurduğu toplu etkinliklere ve fuarlara yılın belli dönemlerinde şahit oluyoruz. Bu fuarlar arasında en bilinenlerden biri olan E3, büyük bir skandalla gündeme geldi. Skandalın merkezi ise E3 Oyun Konferansı'nı düzenleyen organizasyon Eğlence Yazılım Birliği (ESA).

ESA'nın resmi internet sitesinde herhangi bir özel yetki gerektirmeden erişim sağlanabilen bir doküman keşfedildi. Bu dokümanda E3 Oyun Konferansı katılımcılarının kişisel bilgileri bulunuyor.

Halka açık bir şekilde paylaşılan bilgilerin ise E3 Konferansı için yaka kartı bastıran kişilere ait olduğu söyleniyor. Yayınlanan kişisel bilgiler ise şu şekilde:

Oyunlar hakkında yazılar yazan Sophia Narwitz tarafından keşfedilen doküman, gerçek anlamda büyük bir tehlike teşkil ediyor. Sorunu derhal ESA'ya hem telefon hem de e-posta üzerinden bildiren Narwitz, bu dokümanın internet sitesinden kaldırıldığını ancak kendisine herhangi bir geri dönüş yapılmadığını söylüyor.

Yaşananlar sonrasında açıklama yapan ESA, "ESA, internet sitesinde olan açığı fark etti. Bu açık, E3'e katılan gazetecilerin iletişim bilgilerini barındırıyordu. Açık fark edildiği anda bilgileri korumak amacıyla siteyi kapattık. Bu bilgiler, şu anda internet sitesinde mevcut değil. Yaşananlar sebebiyle üzgünüz. Bunun gibi bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

E3'e katılım gösteren ve özellikle yaka kartı bastıran kişilerin kişisel verilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu doğrultuda eğer ki başka önemli bir bilgi yayınlanmadı ise telefon numarası değişikliği büyük önem taşıyor.