Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor
Ay'da daha fazla su olabilir
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı
Son Dakika

Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı

04 Ağustos 2019 Pazar 10:36
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı

Kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili haberlere son yıllarda sık sık şahit oluyoruz. Kişisel verilerin önemini her seferinde tekrar bizlere hatırlatan bu haberlerin karşısında bugün ortaya çıkan bir bilgi ise görenleri şaşkına çeviriyor. E3'ü organize eden kuruluş ESA, katılımcıların kişisel verilerini kendi internet sitesi üzerinde herkese açık olarak yayınladı.

Teknoloji sektörünün liderlerinin yeni ürünlerini ve yeni teknolojilerini dünya genelinde kitlelere duyurduğu toplu etkinliklere ve fuarlara yılın belli dönemlerinde şahit oluyoruz. Bu fuarlar arasında en bilinenlerden biri olan E3, büyük bir skandalla gündeme geldi. Skandalın merkezi ise E3 Oyun Konferansı'nı düzenleyen organizasyon Eğlence Yazılım Birliği (ESA).

ESA'nın resmi internet sitesinde herhangi bir özel yetki gerektirmeden erişim sağlanabilen bir doküman keşfedildi. Bu dokümanda E3 Oyun Konferansı katılımcılarının kişisel bilgileri bulunuyor.

Halka açık bir şekilde paylaşılan bilgilerin ise E3 Konferansı için yaka kartı bastıran kişilere ait olduğu söyleniyor. Yayınlanan kişisel bilgiler ise şu şekilde:

Oyunlar hakkında yazılar yazan Sophia Narwitz tarafından keşfedilen doküman, gerçek anlamda büyük bir tehlike teşkil ediyor. Sorunu derhal ESA'ya hem telefon hem de e-posta üzerinden bildiren Narwitz, bu dokümanın internet sitesinden kaldırıldığını ancak kendisine herhangi bir geri dönüş yapılmadığını söylüyor.

Yaşananlar sonrasında açıklama yapan ESA, "ESA, internet sitesinde olan açığı fark etti. Bu açık, E3'e katılan gazetecilerin iletişim bilgilerini barındırıyordu. Açık fark edildiği anda bilgileri korumak amacıyla siteyi kapattık. Bu bilgiler, şu anda internet sitesinde mevcut değil. Yaşananlar sebebiyle üzgünüz. Bunun gibi bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

E3'e katılım gösteren ve özellikle yaka kartı bastıran kişilerin kişisel verilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu doğrultuda eğer ki başka önemli bir bilgi yayınlanmadı ise telefon numarası değişikliği büyük önem taşıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Ay'da daha fazla su olabilir
Ay'da daha fazla su olabilir
Dünya'yı teğet geçecek!
Dünya'yı teğet geçecek!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim