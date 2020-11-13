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Bluetooth hoparlör sesi kişinin beynine gönderecek

İsrailli teknoloji şirketi Noveto, kulaklık kullanmadan kişinin beynine ses dalgalarını göndererek bir şey dinlemesini sağlayan hoparlör üretti. ‘Yeni bir duyusal dinleme türü’ olarak açıklanan teknoloji önümüzdeki ay satışa çıkacak.

13 Kasım 2020 Cuma 14:30
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Bluetooth hoparlör sesi kişinin beynine gönderecek

İsrail merkezli teknoloji şirketi Noveto, geleceğe yönelik yeni bir dinleme sistemi meydana getirdi. Herhangi hoparlör ve kulaklık olmadan kişisel bir ses dalgası üreten cihaz sayesinde kullanıcılar, kulaklık olmadan kişisel bir müzik dinleme keyfi yaşanacak.

SoundBeamer 1.0 adı verilen teknolojiye göre, bluetooth üzerinden ses yayını yapan yere bağlanan cihaz, daha sonra 3D algılama modülü ile kullanıcının kulağını bularak küçük ses dalgaları gönderiyor. İsrailli şirket tarafından patentli bir teknoloji olarak geliştirilen hoparlör sayesinde istenilen yerde çevreye rahatsızlık vermeden istenen ses seviyesinde müzik dinlenebilecek.

YIL SONUNDA SATIŞA ÇIKACAK

Bu yılının sonlarında satışa hazır hale gelecek SoundBeamer 1.0 ürün müdürü Ayana Wallwater, "Şimdiye kadar sesi duymanın iki yolu vardı, hoparlörler aracılığıyla ya da kulaklıkla. Biz Noveto'da SoundBeaming adını verdiğimiz patentli bir teknolojiyi kullanarak herhangi bir şey dinlemenin üçüncü ve yeni bir yolunu kullanıcılara sunuyoruz" dedi

Noveto, "Başınızı herhangi bir yöne hareket ettirdiğinizde sizi görünmez iki ses cebi takip edecek," şeklinde konuşurken yörüngeden çıkılırsa ses dışarı verilmiyor.
Şirket, 2021’de bu yıl çıkacak ürünün daha küçüğünü de çıkaracaklarını açıkladı.

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