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Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu gerçekleştirildi.

26 Ocak 2020 Pazar 17:39
Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Seattle şehri yakınından kalkış yapan 777X, 4 saatlik uçuşu başarıyla tamamladı.  

Yaklaşık 77 metre uzunluğundaki uçağın, gelecek yıl hizmete girmeden önce daha fazla denemeye tabi tutulması gerektiği belirtildi.

Boeing'in, 777 mini jumbosunun daha büyük ve randımanlı versiyonu 777X uçağından 309 adet sattığı, her birinin liste fiyatının 442 milyon dolardan fazla olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticileri arasında yer alan şirket, 737 Max krizinden sonra imajını toparlamaya çalışıyor.

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 2019'da 737 Max uçaklarında sistem hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.

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Boeing 777XDeneme UçuşuABDTeknolojiHaber
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