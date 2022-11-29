Bu adımlarla pil ömrünü uzatın!

Akıllı telefonların zaman içerisinde yavaşlamaya başlaması ve pil sürelerinin giderek azalması sonrasında ise telefonun kapanmaya başlaması zor anlar yaşatıyor.

Telefonların orijinal olmayan şarj aletleri ile şarj edilmesi, telefonun sürekli olarak şarjda tutulması gibi durumlar pil sağlığını olumsuz etkiliyor.

Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch modelleri cihazlarında genellikle iyi pil ömrü sunuyor. Pil sağlığını korumak için ipuçları ve öneriler paylaşıyor.

Apple’ın önerdiği genel yöntemler ise yazılım güncellemek, yüksek ortam sıcaklıklarından kaçınmak, şarj olurken yarıda şarjdan çıkarmamaktır.

Apple'ın web sitesinde, iPhone'unuzun pil ömrünü ve kullanım ömrünü nasıl en üst düzeye çıkaracağınızı ayrıntılarıyla anlatan bir sayfa vardır. İşte iPhone pil sağlığını koruyacak ipuçları…

iPhone’nunuzu güncelleyin

iPhone'unuzda Ayarlar'a gidin.

Genel üzerine dokunun.

Yazılım Güncelleme üzerine dokunun.

Mevcut güncellemeyi burada görmelisiniz. Bir güncelleme görürseniz, üzerine dokunun ve iPhone'unuz güncellenmeye başlayacaktır. Yeterli pilinizin kaldığından emin olun.

Alternatif olarak, iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayabilir ve iTunes'un en son sürümüyle güncelleyebilirsiniz.

Ekran parlaklığını azaltın, otomatik parlaklığı açın

Denetim Merkezi'ni açın.

Parlaklık kaydırıcısını en alta sürükleyin.

Otomatik parlaklığı etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

Genel üzerine dokunun.

Erişilebilirlik üzerine dokunun.

Konaklamaları Görüntüle üzerine dokunun.

Otomatik Parlaklığı Açık olarak ayarlayın.

Düşük güç modunu etkinleştirin

Pil azalmaya başladığında düşük güç modunu da etkinleştirebilirsiniz. Pil yüzde 20'ye düşerse bir bildirim alırsınız ve Düşük Güç Modu tek dokunuşla açılabilir. Düşük Güç Modunu manuel olarak açmak için:

Ayarlar'a gidin.

Aşağı kaydırın ve Pil üzerine dokunun.

Düşük Güç Modunu Açık konumuna getirin.

Uygulamaların arka planda yenilenmesini önleyin

Ayarlar'a gidin.

Genel üzerine dokunun.

Arka Planda Uygulama Yenileme üzerine dokunun.

Arka Planda Uygulama Yenilemeyi tamamen kapatmak için Kapalı'yı seçin.

Uygulamalar için konum hizmetlerini kapatın