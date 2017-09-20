Bu kurabiyeler müzik çalıyor!

Dimension Plus isminde bir firma, dünyanın en ünlü çikolatalı kurabiyelerini birer plağa çevirmeyi başarmış. ‘Oreo Vinyl' projesi ile özel satışa çıkacak paketlerde, markanın tema şarkısı farklı sanatçılar tarafından seslendirilmiş ve kaydedilmiş. Tasarım firması da bu müzikleri aynı plaklara müzik kaydedilen teknik ile kurabiyelere aktarmış.

Bu teknikte kurabiyelerin üzerine yuvarlak hatlar boyunca girintiler ve çıkıntılar basılıyor. Pikapların plakların üzerindeki yivlerdeki girinti çıkıntıları okuması gibi, portatif ve kartondan üretilmiş çok basit bir pikap da bu kurabiyelerin üzerindeki yivleri okuyor.

Kurabiyelerin üzerine müzik kaydedilecek girinti çıkıntılar ise bir lazer baskı makinesi ile oluşturuluyor. Bu proje Tayvan'daki Golden Pin Tasarım Ödülleri'nde ‘Görsel İletişim Tasarımı Ödülü' de almış.