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Bu motosikletin sürücüsü yok!

BMW tarafından geliştirilen bir motosiklet sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Frene basıp gaz da verebilen motosikletin önümüzdeki yıllarda yollara çıkması bekleniyor

16 Eylül 2018 Pazar 15:57
Bu motosikletin sürücüsü yok!

Otonom yani sürücüsüz araçlar son yılların popüler konusu. Bu alanda çalışan firmalar sadece otomobil alanında değil aynı zamanda iki tekerlikli araçlar için de geliştirmeler yapıyor. Bunlardan biri olan BMW, yeni geliştirdiği bir teknolojiyi tanıttı. Şimdilik konsept aşamasında olan ve markanın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı sürücüsüz motosiklet, bir BMW R1200GS modeli üzerinde geliştirilen bir dizi teknolojik cihazdan oluşuyor. Algılayıcılar, denge sağlayıcılar ve bir dizi elektronik yardımcının da desteklediği bu teknoloji sayesinde motosiklet kendi kendine hareket edebiliyor.

Virajlardan kendi kendine dönebilen motosiklet nerede gaz vermesi ya da nerede frene basması gerektiğini biliyor. Halen geliştirme aşamasında olan teknolojinin önümüzdeki yıllarda motosiklet sürücülerinin hizmetine sunulması bekleniyor. BMW'den yapılan açıklamada özellikle acil durumlarda kullanmak üzere bu tarz teknolojileri motosikletlerine eklemeyi düşündükleri belirtildi.

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Son Güncelleme: 16.09.2018 16:10
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