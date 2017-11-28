Bu yüzükler sadece takı değil!

Aslında bu yüzükler birkaç senedir piyasada ancak bu sene akıllı yüzüklerin patlama yılı oldu. Biz de sizler için bu yüzüklerden en dikkat çekenlerini listeledik!

LYCOS LIFE SMART NFC

Lycos'da telefonunuzun kilidini şifre girmeden açmak için kablosuz aktarma özelliği bulunuyor. Yüzük 1 metre derinliğe kadar suya dayanıklı.

NFC

Telefonunuzun kilidini NFC yüzükle açabilirsiniz. Aynı zamanda yüzük sayesinde başka cihazlara güvenli şekilde veri aktarabilirsiniz. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan yüzüğün şarja ihtiyacı yok.

ŌURA

Bu yüzük kullanıcının bedenini analiz ediyor ve veri topluyor. Bu veriler de ŌURA uygulamasında görüntülenebiliyor.

STARGAZE

Bu akıllı yüzük sayesinde kullanıcılar adımlarını, gittikleri mesafeyi ve ne kadar kalori yaktıklarını Ringly adlı uygulama sayesinde görebiliyorlar.